Описание

Код товара: 136100

Полнокадровый макрообъектив для беззеркальных камер: выпускается под байонеты Sony E и Leica L. Оптическая схема была полностью переработана по сравнению со старым 105mm f/2.8 EX DG OS HSM (для зеркальных камер Canon и Nikon, а также для Sigma SA). Заметно повысилась разрешающая способность по всему полю изображения. Особое внимание было уделено исправлению продольным хроматическим аберрациям (хроматизму положения), которые пока практически не поддаются автоматической программной коррекции. Конечно же, характер размытия также был очень важен для создателей, и новая Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Art демонстрирует прекрасное качество боке.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Как новый

Комплектация: Полная в родной коробке

Гарантия 90 дней.

-----

Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.