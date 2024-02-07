Описание

Объектив Sigma 10-18mm F2.8 DC DN предназначен для камер формата APS-C с байонетами Sony E, Fujifilm X и L-mount. В 35-мм эквиваленте фокусное расстояние составляет 15-27 мм, что идеально подходит для съемки селфи-блога, пейзажной фотографии, репортажа, путешествий и других сюжетов, требующих широкого угла зрения. Объектив удивляет своей компактностью, благодаря которой он прекрасно сочетается с небольшими беззеркальными камерами, а высокая светосила позволяет творчески управлять глубиной резкости, создавая кадры с красиво размытым фоном.

Код товара: 138364

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : минимальные следы эксплуатации.

Комплектация: объектив, крышки, коробка.

Гарантия 90 дней.