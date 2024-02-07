Объектив Sigma 10-18mm f/2.8 DC DN Contemporary Fujifilm X (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073364
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-07
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации.
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Объектив Sigma 10-18mm F2.8 DC DN предназначен для камер формата APS-C с байонетами Sony E, Fujifilm X и L-mount. В 35-мм эквиваленте фокусное расстояние составляет 15-27 мм, что идеально подходит для съемки селфи-блога, пейзажной фотографии, репортажа, путешествий и других сюжетов, требующих широкого угла зрения. Объектив удивляет своей компактностью, благодаря которой он прекрасно сочетается с небольшими беззеркальными камерами, а высокая светосила позволяет творчески управлять глубиной резкости, создавая кадры с красиво размытым фоном.
Код товара: 138364
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : минимальные следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.