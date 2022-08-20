Описание

Шторки-затемнитель Lumiquest LQ-892D Barndoors для регулировки освещения при съемке разработан для применения с рассеивателями Pocket Bouncer, ProMax 80-20 и Ultrasoft. При помощи "липучек" Вы можете установить затемнитель в бесконечное множество положений, прикрепляя к перечисленным выше устройствам. Позволяет фотографу более точно направлять свет и понижать его интенсивность на определенных участках.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: состояние 5 (новые в упаковке)

В комплекте: заводской комплект в упаковке

Гарантия 14 дней.

Код товара: 126136