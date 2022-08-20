Шторки Lumiquest LQ-892D Barndoors (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00061136
Артикул : б/у-Ф1 КС 2022-08-20/01
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Шторки-затемнитель Lumiquest LQ-892D Barndoors для регулировки освещения при съемке разработан для применения с рассеивателями Pocket Bouncer, ProMax 80-20 и Ultrasoft. При помощи "липучек" Вы можете установить затемнитель в бесконечное множество положений, прикрепляя к перечисленным выше устройствам. Позволяет фотографу более точно направлять свет и понижать его интенсивность на определенных участках.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: состояние 5 (новые в упаковке)
В комплекте: заводской комплект в упаковке
Гарантия 14 дней.
Код товара: 126136