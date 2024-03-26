Описание

Профессиональный мини-штатив, изготовлен из композитного металла высокой прочности.

Оригинальный штатив со сверхфункциональной конструкцией способен полностью изменить представление о мини-штативах. Этот профессиональный мини-штатив поможет вам осуществлять самые разнообразные задачи фотосъемки. Для его установки совсем не обязательно использовать ровную поверхность. При помощи универсальных ножек-зажимов Crabopod можно закрепить на стойке, трубе или ветке с диаметром 24-50 мм. Так же для фиксации Крабопода можно использовать край плоской поверхности – например край стола, ширмы или двери с толщиной от 5 до 50 мм.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Гарантия 14 дней.