Штатив Rekam RX-1150 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074465
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-26
Причина уценки:
Следы эксплуатации.
Гарантия 14 дней
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Описание
Профессиональный мини-штатив, изготовлен из композитного металла высокой прочности.
Оригинальный штатив со сверхфункциональной конструкцией способен полностью изменить представление о мини-штативах. Этот профессиональный мини-штатив поможет вам осуществлять самые разнообразные задачи фотосъемки. Для его установки совсем не обязательно использовать ровную поверхность. При помощи универсальных ножек-зажимов Crabopod можно закрепить на стойке, трубе или ветке с диаметром 24-50 мм. Так же для фиксации Крабопода можно использовать край плоской поверхности – например край стола, ширмы или двери с толщиной от 5 до 50 мм.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Гарантия 14 дней.