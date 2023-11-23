Штатив Continent A3 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071667
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-23
Причина уценки:
Царапины и потёртости.
1 100 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 136667
Удобный штатив для решения фотозадач.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости.
Комплектация: площадка, сумка.
Гарантия 14 дней.