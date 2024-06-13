Макроконвертер 62 мм, широкоугольный (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076361
Артикул : б/у-Н1 К 2024-06-13
Причина уценки:
следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141361
Широкоугольный макроконвертер 62мм (состояние 5)
ШИРОКОФОРМАТНЫЙ КОНВЕРТЕР DIGITAL ADVANCE HD DSLR PRO MC AF С МАКРОСЪЕМКОЙ
Бренд: Digital Advance
Максимальная диафрагма: f/4
Фокусное расстояние: 0.48x
Внешний материал: Aluminum
Серия: Digital Advance
Совместимая передняя линза: 62 mm
Модель: HD DSLR Pro MC AF Digital Wide Converter
Страна / Регион выпуска: Japan
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: like new.
Комплектация: вставки
Гарантия 90 дней.