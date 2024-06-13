Макроконвертер 62 мм, широкоугольный (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076361 Артикул : б/у-Н1 К 2024-06-13

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Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации. 690 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141361 Широкоугольный макроконвертер 62мм (состояние 5) ШИРОКОФОРМАТНЫЙ КОНВЕРТЕР DIGITAL ADVANCE HD DSLR PRO MC AF С МАКРОСЪЕМКОЙ

Бренд: Digital Advance

Максимальная диафрагма: f/4

Фокусное расстояние: 0.48x

Внешний материал: Aluminum

Серия: Digital Advance

Совместимая передняя линза: 62 mm

Модель: HD DSLR Pro MC AF Digital Wide Converter

Страна / Регион выпуска: Japan Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: like new.

Комплектация: вставки

Гарантия 90 дней.

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