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    Макроконвертер 62 мм, широкоугольный (состояние 5) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076361

    Артикул : б/у-Н1 К 2024-06-13

    • 62 мм, широкоугольный (состояние 5)
    • 62 мм, широкоугольный (состояние 5)
    • 62 мм, широкоугольный (состояние 5)
    • 62 мм, широкоугольный (состояние 5)
    • 62 мм, широкоугольный (состояние 5)
    • 62 мм, широкоугольный (состояние 5)
    • 62 мм, широкоугольный (состояние 5)
    • 62 мм, широкоугольный (состояние 5)
    • 62 мм, широкоугольный (состояние 5)
    • 62 мм, широкоугольный (состояние 5)
    • 62 мм, широкоугольный (состояние 5)

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    Причина уценки:

    следы эксплуатации.

    690 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
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    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141361

    Широкоугольный макроконвертер 62мм (состояние 5)

    ШИРОКОФОРМАТНЫЙ КОНВЕРТЕР DIGITAL ADVANCE HD DSLR PRO MC AF С МАКРОСЪЕМКОЙ
    Бренд: Digital Advance
    Максимальная диафрагма: f/4
    Фокусное расстояние: 0.48x
    Внешний материал: Aluminum
    Серия: Digital Advance
    Совместимая передняя линза: 62 mm  
    Модель: HD DSLR Pro MC AF Digital Wide Converter
    Страна / Регион выпуска: Japan

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: like new.
    Комплектация:  вставки
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.