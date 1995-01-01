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Фотопленка Shanghai GP3 400 135, 36 кадров (уцененный)

  • GP3 400 135, 36 кадров
  • GP3 400 135, 36 кадров
  • GP3 400 135, 36 кадров
  • GP3 400 135, 36 кадров
  • GP3 400 135, 36 кадров
Код товара:УТ-00094065
Артикул:GP3 400/36 (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотопленка Shanghai GP3 ведет свою долгую историю с 1958 года, изначально она производилась в Шанхае, в основном для промышленных и медицинских целей, на экспорт не поставлялась. В 2010-х бренд сменил собственника, новый владелец обновил эмульсию совместно со специалистами из ORWO, которые тоже недавно перезапустили производство. Это панхроматическая негативная пленка высокой чувствительности, с достаточно хорошим балансом между контрастом и фотографической широтой: Зерно довольно крупное, что можно считать нормальным для ее доступной цены. Проявляется стандартно, по ручному процессу D-76.

Поставляется в катушке на 36 кадров.

Рекомендации по срокам проявки можно найти здесь: https://www.digitaltruth.com/devchart.php?Film=%25Shanghai%25&Developer=&mdc=Search