Фотопленка Shanghai GP3 100 ведет свою долгую историю с 1958 года, изначально она производилась в Шанхае, в основном для промышленных и медицинских целей, на экспорт не поставлялась. В 2010-х бренд сменил собственника, новый владелец обновил эмульсию совместно со специалистами из ORWO, которые тоже недавно перезапустили производство. Это панхроматическая негативная пленка средней чувствительности, отличается высокой контрастностью, достаточно крупным (для ISO 100) зерном и доступной ценой. Проявляется стандартно, по ручному процессу D-76.

DX кодировка на кассете присутствует.

Рекомендации по срокам проявки можно найти здесь: https://www.digitaltruth.com/devchart.php?Film=%25Shanghai%25&Developer=&mdc=Search