Фотопленка SFL T-42 изготавливается из черно-белая аэрофотопленки Тасма тип 42Л (производство Россия, г. Казань) путем нарезки и намотки в стандартные катушки для фотоаппаратов 135 формата. Пленка изопанхроматическая, то есть с высокой чувствительностью ко всему видимому спектру, включая красные лучи, что обеспечивает естественную передачу яркости цветов. Как и большинство пленок для аэрофотосъемки она обладает высокой разрешающей способностью, повышенным контрастом и ощутимой зернистостью, светочувствительность высокая: ISO 400.

Для получения более мягких полутонов и снижения зернистости можно давать пленке больше света, экспонируя как EI 200. При недодержке (EI 800 - 1600) контраст еще более усиливается, тени уходят в черный, изображение становится особенно графичным, также увеличивается зерно.

Благодаря высокой контрастности пленка хорошо подходит для уличной фотографии («стрита»), особенно в пасмурные и дождливые дни – она позволяет вытянуть контраст, чтобы изображения не выглядели плоско. В солнечные дни можно давать ей на ступень больше света, чтобы сохранить детали в тенях.

Стандартное время проявления для ISO 400 в D-76 составляет 11 минут при 20° С. Для достижения более мягких полутонов рекомендуется проявлять 24 минуты в разбавленном 1+3 проявителе D-76 при той же температуре. Вместо D-76 также хорошо подходит Ilford ID-11 (время проявки такое же). Rodinal (R09) подчеркивает резкость и делает зерно более четким, однако результат может получиться очень жестким жестким по контрастности, рекомендуется разведение 1+50 (10-11 минут при экспонировании EI 200, 13-15 минут при EI 400). При push-процессинге можно рекомендовать Microphen (11-15 минут в зависимости от силы пуша), для лучшего сохранения деталей в тенях.

Важно: из-за тонкой и прозрачной подложки свет может проникать внутрь катушки через высунутый кончик пленки. Поэтому, чтобы избежать засветки первых кадров, зарядку в камеру надо производить при приглушенном свете или в темноте. Из-за тонкой основы пленка может скручиваться при сушке.

Фотопленка SFL T-42 подойдет всем, кто ценит плотный и контрастный негатив с высокой резкостью и выразительным зерном. Поскольку пленка Тасма остается в производстве, эмульсия свежая, без артефактов «просрочки». Кассета на 12 кадров – хороший вариант для первого знакомства, тестирования пленки, прогулки по городу, небольшого проекта. Быстро отснять и сразу проявить, сохранив качество изображения в наилучшем виде.

DX-кодировка на кассете отсутствует.