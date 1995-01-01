Фотопленка SFL T-25 изготавливается специалистами фотолаборатории Среда из черно-белой аэрофотопленки Тасма тип 25Л (производство Россия, г. Казань) путем нарезки и намотки в стандартные кассеты для фотоаппаратов 135 формата. Пленка изопанхроматическая, то есть с высокой чувствительностью ко всему видимому спектру, включая красные лучи, что обеспечивает естественную передачу яркости всех цветов. Как и большинство пленок для аэрофотосъемки она обладает высокой разрешающей способностью и повышенным контрастом (коэффициент контрастности по данным производителя: 1.5-2.4). По сравнению с Тасма тип 42Л (SFL-42) зернистость существенно ниже, что повышает детализацию изображения, однако ниже и чувствительность к свету: номинальное ISO 200. Зерно в целом заметно, но аккуратно структурировано и не мешает детализации.

Новая подложка более тонкая, прозрачная, обладает повышенными антистатическими свойствами. Это очень удобно при проявке и хранении – меньше пыли прилипает к пленке. Так как пленка содержит большое количество серебра, её можно экспонировать в пределах от ISO 100 до 800: например, в солнечный день, когда прямые лучи и так создают очень контрастную картинку, пленке можно дать больше света, экспонируя как EI 100. Это позволит сохранить больше деталей в тенях, а также снизит зернистость. При недодержке (EI 400-800) контраст, наоборот, усиливается, тени уходят в плотные черные тона, изображение становится особенно графичным, также увеличивается зерно.

Контрастность итогового изображения также можно регулировать с помощью Push и Pull процессинга: Pull (т.е. сокращение времени проявки) делает контраст более мягким, а Push (соответственно, увеличение времени проявки) – более жестким. Стандартное время проявления при экспонировании как ISO 100 в проявителе D-76 (или Ilford ID-11) составляет 7 минут при 20 °C, при экспонировании по номиналу: 8-9 минут, push-процессинг: 10-12 минут. Проявители типа Rodinal R09 дополнительно повышают резкость и подчеркивают зерно (11-12 минут при разведении 1+50, ISO 200). Microphen позволит лучше сохранить детали в тенях, особенно при съемке с недодержкой (8-9 мин. при ISO 400).

Важно: из-за тонкой и прозрачной подложки свет может проникать внутрь катушки через высунутый кончик пленки. Поэтому, чтобы избежать засветки первых кадров, зарядку в камеру надо производить при приглушенном свете или в темноте. Из-за тонкой основы пленка может скручиваться при сушке.

Фотопленка SFL T-25 подойдет всем, кто ценит резкий, плотный и контрастный негатив. В частности, она замечательно подходит для стрит-фотографии и городского пейзажа, для съёмки сцен с выраженной геометрией, текстурами и светотенью.

Поскольку пленка Тасма остается в производстве, эмульсия свежая, без артефактов «просрочки». Кассета на 36 кадров – для продолжительной фотосессии, интенсивной работы в городе или на мероприятиях, создания единой визуальной серии в рамках нескольких съемок.

DX-кодировка на кассете отсутствует.