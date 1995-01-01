Негативная цветная фотопленка SFL Shanghai Color 400 – это ручная намотка оригинальной рулонной фотопленки Shanghai Color 400 (или ShenGuang 400), произведенная в России специалистами фотолаборатории Среда. Пленка появилась на рынке в 2024 году. Цветопередачу можно назвать «ломографической» – она не стремится к правильным цветам и техническому совершенству изображения. Тона приглушенные и холодные с уходом в зеленый и синий, красные оттенки выглядят бледно, контрастность достаточно высокая, с глубокими тенями. Пленка обладает выраженной зернистостью. Фотографическая широта средняя.

Данная пленка любит небольшое переэкспонирование (ISO 200-250), цвета становятся плотнее, а тени – чище. Слишком много света давать не стоит – пойдут выгорать светлые участки. Недоэкспонирование можно применять, только если у вас стоит задача сознательно ухудшить изображение (lo-fi стиль). Оно делает тени еще глубже, информация в них теряется, зерно увеличивается, цвета еще больше теряют насыщенность. Пуш и пулл-процессинг также можно рекомендовать только в экспериментальных, творческих целях.

Номинальная чувствительность ISO 400 делает ее, можно сказать, универсальной: можно снимать и в ясную погоду (особенно с экспонированием как ISO 200), и в пасмурный день, и вечером. Пленка сбалансирована для дневного освещения, при свете от теплых ламп изображение сильно сдвигается в желто-оранжевую сторону.

SFL Shanghai Color 400 хорошо подходит для стрит-фотографии, где ее цвета создают особую атмосферу, а также тех фотографов, которые хотят поэкспериментировать с необычными пленками, устав от более «правильной» картинки Kodak или Fujifilm.

Кассета на 12 кадров – хороший вариант для первого знакомства, тестирования пленки, прогулки по городу, небольшого проекта. Быстро отснять и сразу проявить, сохранив наилучшее качество изображения.

SFL Shanghai Color 400 проявляется по стандартному автоматическому процессу C-41. DX кодировка отсутствует.