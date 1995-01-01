SFL Eterna Vivid 250D – это цветная негативная кинопленка Fujifilm Eterna Vivid 250D​ формата 35 мм, которая была нарезана и намотана в стандартные кассеты для фотоаппаратов 135 формата специалистами фотолаборатории Среда. К сожалению, как и вся линейка кинопленок Fujifilm, она была снята с производства еще в 2013 году, поэтому сейчас доступна только в сильно просроченном виде. Тем не менее, увеличение времени экспозиции на 1-1.5 ступени (EI 125 - 80) позволяет «пробить» вуаль, минимизировать зернистость и получить нормальный контраст изображения. Если же вы хотите получить менее предсказуемое lo-fi изображение с возможными сдвигами цветового баланса, провалами в тенях и крупным зерном, можно экспонировать по номиналу.

Eterna Vivid 250D – это более контрастная и более насыщенная по цветам эмульсия по сравнению с обычной Этерной. Характерно фирменное для Fujifilm акцентирование синих и зеленых оттенков, в то время как красные и желтые передаются более приглушенно. Оттенки кожи при этом передаются естественно и приятно.

Пленка сбалансирована для дневного света (Daylight, 5600K), поэтому использовать ее рекомендуется на улице, а в домашних условиях – со светом от окна или фотовспышкой. При съемке с лампами накаливания или с аналогичным по температуре светодиодным светом происходит сильный уход в желтые тона, что не всегда может быть приятно. В смешанном освещении фирменный Vivid эффект проявляется сильнее: цвета становятся плотнее, а тени глубже, поэтому c экспонированием нужно быть аккуратным, чтобы не получить выбитые участки изображения.

Просроченная плёнка – это всегда лёгкая нестабильность цветового баланса, тени могут уходить в фиолетовый, мадженту или темно-зеленый, повышается зернистость, цвета становятся чуть менее насыщенными и яркими. Тем не менее, при экспонировании по рекомендациям выше можно получить очень хорошее качество изображения за небольшие деньги. Пленка отлично подойдет для ломографов и всех любителей экспериментировать с цветом.

Важно: просроченные пленки необходимо хранить в прохладных местах, при температуре 7° ~ 17° C. Лучше всего подходит холодильник. Хранение при 20° ~ 25° значительно ускоряет выцветание и снижение контраста. После извлечения из холодильника пленке требуется примерно 2 часа для согревания до рабочей температуры.

Кассета на 12 кадров – хороший вариант для первого знакомства, тестирования пленки, прогулки по городу, небольшого проекта. Быстро отснять и сразу проявить, сохранив наилучшее качество изображения..

Поскольку на пленке присутствует антиореольный сажевый слой, проявка допускается только по процессу ECN-II, с предварительным смывом сажи. DX-кодировка на кассетах отсутствует.