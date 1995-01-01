SFL Eterna 400T – это цветная негативная кинопленка Fujifilm Eterna 400T, нарезанная и расфасованная по стандартным кассетам для фотоаппаратов 135 или 110 формата. Поскольку компания Fujifilm полностью прекратила выпуск кинопленок в 2013 году, данная пленка сильно просрочена. Тем не менее, увеличение времени экспонирования (или открытие диафрагмы) на 1-1.5 ступени позволяет в общих чертах вернуть изначальное качество изображения. Экспонирование как ISO 200 дает более контрастную и зернистую картинку, а как ISO 160 – сохраняет больше деталей в тенях и снижает зерно. Экспонирование по номиналу дает грязноватое lo-fi изображение с крупным зерном, возможными сдвигами цветового баланса, глубокими провалами в тенях, что тоже можно использовать в творческих целях.

Для серии Eterna были типичны деликатная цветовая насыщенность, мягкий контраст. Характерно фирменное для Fujifilm акцентирование зеленых и синих тонов с более приглушенными красными и оранжевыми. При этом оттенки кожи передаются аккуратно, естественно. При экспонировании по рекомендациям выше, зернистость получается умеренной, а структура зерна остаётся аккуратной. Изображение очень пластично для цифровой обработки после сканирования.

Пленка сбалансирована для искусственного света (лампы накаливания, ночное уличное освещение) – в таких условиях она обеспечивает правильный баланс белого без ухода в желтизну. При съемке с дневным светом получается очень холодное изображение, цвета еще сильнее уходят в синий – это тоже можно использовать в творческих целях, но баланс можно привести ближе к норме с помощью янтарных светофильтров, таких как Wratten 85B или Hoya W12. Фильтр забирает часть света себе, поэтому в этом случае экспозицию надо увеличить еще на 0.5 ступени (т.е. прибл. ISO 80 - ISO 64).

Просроченная плёнка – это всегда лёгкая нестабильность цветового баланса, зернистости и контраста, результаты могут отличаться в зависимости от того, сколько и в каких условиях хранилась пленка. Если вы склонны к перфекционизму, для начала можно приобрести небольшую катушку и поснимать разные сюжеты с брекетингом по экспозиции, записывая кадры в блокнот, чтобы понять, какие параметры дают наиболее приятные вам результаты. Если же вы любите сюрпризы и необычные цвета, просрочка от Fujifilm – это точно для вас.

Важно: просроченные пленки необходимо хранить в прохладных местах, при температуре 7° ~ 17° C. Лучше всего подходит холодильник. Хранение при 20° ~ 25° значительно ускоряет выцветание и снижение контраста. После извлечения из холодильника пленке требуется примерно 2 часа для согревания до рабочей температуры.

Кассета на 24 кадра – оптимальный вариант для одного продуманного проекта фотосессии в интерьерах или вечеринки с друзьями. Не слишком ограничивает по количеству кадров, при этом пленку можно быстро отснять и сразу проявить, не дожидаясь дальнейшей деградации изображения.

Поскольку на пленке присутствует антиореольный сажевый слой, проявка допускается только по процессу ECN-II, с предварительным смывом сажи. DX-кодировка на кассетах отсутствует.