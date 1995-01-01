SFL Cinema 500T C41 – это цветная негативная киноплёнка Kodak Vision 3 500T (5219) с предварительно смытым сажевым слоем, намотанная в стандартные кассеты для фотоаппаратов 135 формата. Большим плюсом пленки можно назвать отсутствие сложностей с проявкой: автоматический процесс C-41 поддерживает практически любая фотолаборатория, однако нужно иметь в виду, что из-за отсутствия антиореольного слоя вокруг ярких источников света в темноте образуется характерное свечение (гало). Впрочем, многие фотографы это даже ценят – получается своеобразный эффект Mist-фильтра.

Отличий по цветопередаче от обычной SFL Cinema 500T нет. Пленка Kodak Vision3 500T была представлена в 2007 г. как светосильный материал для съемки вечерних и ночных сцен. Переход от поколения Vision2 к Vision3 был обусловлен изменением подхода к обработке изображения в кинематографе: пленки стали сканировать и обрабатывать в цифре, поэтому требовался наиболее гибкий, пластичный исходник. И именно такой создали Vision3 500T: при экспонировании по номинальной чувствительности и стандартной проявке она выдает нейтральные, естественные цвета, умеренный контраст, широкий динамический диапазон с сохранением деталей и в темных, и в светлых областях, а также очень мелкое зерно (для ISO 500). SFL 500T сбалансирована для искусственного света (лампы накаливания, ночное уличное освещение) – в таких условиях она обеспечивает правильный баланс белого и естественную, точную цветопередачу. При съемке днем пленка выдает очень холодное изображение, цвета уходят в синий – это тоже можно использовать в творческих целях, но баланс можно привести в норму с помощью светофильтров Wratten 85B или Hoya W12 (оранжево-янтарный). Фильтр забирает часть света себе, поэтому в этом случае номинальным значением ISO становится 320.

Согласно описанию Kodak, «новая запатентованная технология суперсенсибилизации (DLT) значительно снижает зернистость в тенях изображения, а следовательно, позволяет расширить диапазон экспозиции, по-прежнему получая великолепные результаты. При сканировании в цифровой формат сцен со слабым освещением кинопленка VISION3 500T Film демонстрирует более высокое соотношение «сигнал-шум», позволяя получить небывалое качество изображения. Более того, расширенный динамический диапазон в светах обеспечивает больше возможностей для съемки при ярком освещении, позволяя разрешать больше деталей в светах сцены».

Пленка легко переносит переэкспонирование: вплоть до 5 ступеней, но это для экстремальных случаев, а вот небольшое увеличение выдержки (экспонирование как ISO 320 - 400) обеспечивает более глубокие и насыщенные цвета, плюс вы получаете еще чуть больше деталей в тенях. Недодержку эта пленка не любит: зерно увеличивается, а цвета теряют глубину, становятся более блеклыми. Впрочем, так тоже можно делать, если вы хотите получить более грубую, грязноватую картинку в стиле lo-fi.

Push и Pull процессинг при проявке: push на одну ступень (+1) увеличивает контраст и зерно, но изображение в целом сохраняет высокое техническое качество. Более сильный push (+2) повышает контраст до драматического уровня, тени уходят в глубокий черный, а яркие источники света (фонари, вывески) начинают «звенеть», зерно становится очень выраженным. Предельным вариантом является Push +3. Pull -1, наоборот, заметно снижает контраст, цвета становятся мягкими, пастельными, а зерно почти исчезает.

Kodak Vision3 500T до сих пор остается в производстве (на 2026 г.), свежая эмульсия обеспечивает отличное техническое качество изображения. Пленка очень популярна в Голливуде: ее дебютом стал «Квант милосердия» и далее она использовалась для ночных сцен практически во всех фильмах Нолана, Тарантино, Уэса Андерсона и других режиссеров. Теперь ее можете попробовать и вы.

SFL Cinema 500T C41 (Kodak Vision3 500T) пользуется высокой популярностью у фотографов. Во-первых, она универсальна по светочувствительности – подходит и для дня, и для ночи. Во-вторых, она прекрасно «тянется» и в светлых, и в темных участках. В-третьих, выдает то самое выразительное аналоговое зерно и естественные цвета с точной передачей всех оттенков, включая тона кожи.

Кассета на 24 кадра – оптимальный вариант одного продуманного проекта или полноценной, долгой прогулки по городу. Не слишком ограничивает по количеству кадров, при этом пленку можно быстро отснять и сразу проявить, не дожидаясь деградации изображения.

DX-кодировка отсутствует.