SFL Cinema 250D C41 – это цветная негативная фотоплёнка, которая изготавливается путем намотки кинопленки Kodak Vision3 250D (5207) в стандартные кассеты для фотокамер 35-мм формата. При этом дополнительно смывается сажевый слой, поэтому пленку можно проявлять в стандартных автоматических машинах по процессу С-41. Сенсибилизация по дневному свету (Daylight, 5600К).

Сажевый слой применяется в кинопленках для защиты от ореолов, накопления статического напряжения и механической защиты от появления царапин при протяжке. У фотоаппаратов скорость протяжки куда меньше, поэтому механическая и антистатическая защита им не требуется, однако обратите внимание, что вокруг ярких источников света могут появиться красные ореолы, гало. Это происходит из-за того, что небольшой части света удается пройти всю пленку насквозь, отразиться от прижимной пластины и снова проникнуть в нижний слой эмульсии, который как раз чувствителен к красному. Степень эффекта зависит от чувствительности пленки, яркости и контрастности освещения, у 250D он будет не очень значительным: появятся аккуратные, тонкие красно-оранжевые контуры вокруг ярких ламп, солнечных зайчиков на воде, бликов от стекол витрин и тому подобных источников света.

Как и другие современные кинопленки Kodak, Vision3 250D создавалась для современных средств цветокоррекции, применяемых в кинематографе: по умолчанию она дает очень нейтральное изображение с умеренным контрастом, мелким зерном и широким динамическим диапазоном. В дальнейшем, после сканирования, вы можете отредактировать его в соответствии с вашим творческим видением. Тона кожи передаются очень естественно и приятно. Номинальная чувствительность при дневном свете составляет ISO 250. Благодаря большой фотографической широте пленка легко переносит недодержку или переэкспонирование, однако нужно учитывать, что в первом случае снижается цветовая насыщенность. Увеличение же выдержки при съемке контрастных сцен дает возможность получить больше деталей в тенях, сохранив всю информацию в светлых участках.

В целом рекомендованный диапазон экспонирования составляет ISO 100 ~ ISO 400, но его можно и расширить в творческих, экспериментальных целях. Также можно экспериментировать с пуш- и пулл-процессингом на этапе проявки: push увеличивает контраст (но и повышает зернистость), а pull, наоборот, делает контраст более мягким, а цвета пастельными. Пленка Kodak Vision3 250D (5207) была представлена в 2009 году и производится до сих пор (на 2026 г). Благодаря современной формуле и свежести эмульсии она обладает отличным техническим качеством изображения.

Пленка сенсибилизирована по дневному свету (5600К), поэтому при съемке в пасмурную погоду или с лампами накаливания баланс белого уходит в теплую сторону, в желто-оранжевые тона. Лучше всего Cinema 250D подходит для съемки на улице в течение дня, в помещении со светом из окна или со вспышками.

Кассета на 36 кадров – для продолжительной фотосессии, интенсивной работы в городе или на мероприятиях, создания единой визуальной серии в рамках нескольких съемок.

DX кодировка: есть.