SFL Double-X 5222 – это черно-белая негативная фотоплёнка, перемотанная в кассеты 135 формата с бобин легендарной кинопленки Kodak Double-X 5222. Эта пленка была представлена еще в 1959 году и с тех пор производилась без принципиальных изменений, в этом и есть ее главная особенность. Большая часть черно-белого голливудского (и не только) кино была снята именно на нее.

Номинальная чувствительность пленки составляет ISO 250 при дневном свете или ISO 200 при съемке с лампами накаливания (и другим «теплым» светом). Благодаря широкому динамическому диапазону эмульсии допускается переэкспонирование или недодержка порядка 1-2 ступеней. Пленка обладает умеренным контрастом: при экспонировании по номиналу и проявке без пуш- или пул-процессинга она сохраняет детали в тенях и не выгорает в светлых областях, тональные переходы плавные. При этом тени передаются насыщенно, «плотно». Поскольку технология производства сохраняется десятилетиями, пленка выдает выраженную, но приятную, структурированную зернистость, которая хорошо заметна на сканах и увеличениях – можно сказать, ностальгический эффект. При пуш-проявке до ISO 400 контраст и зернистость возрастают, изображение становится более жёстким и графичным, а при экспонировании ниже номинала (ISO 100) все происходит наоборот, контраст снижается, становится мягче.

Пленка проявляется по обычному ручному ч/б процессу проявителями Kodak D-76, XTOL, Agfa, Rodinal, и другими, самое мелкое зерно дают Kodak D-96 и CineStill Df96. Сажевого слоя у данной пленки нет.

Кассета на 24 кадра – оптимальный вариант одного продуманного проекта или полноценной, долгой прогулки по городу. Не слишком ограничивает по количеству кадров, при этом пленку можно быстро отснять и сразу проявить, не дожидаясь деградации изображения.

SFL Double-X 5222 хорошо подходит для самых разных жанров: уличная фотография при переменном освещении, спонтанные портреты, съемка архитектуры и пейзажа. В зависимости от экспонирования вы можете получить мягкий, жесткий или умеренный контраст, а выраженная структура зерна придает фотографиям ностальгическую атмосферу старого фильма. Будь вы начинающий фотограф, еще не пробовавший снимать на пленку в ч/б, или опытный профессионал, самостоятельно работающий с проявкой, рекомендуем попробовать.

DX кодировка на кассете отсутствует.