SFL A-Color 125 – это профессиональная цветная негативная фотопленка, произведенная специалистами фотолаборатории Среда из легендарной аэрофотопленки Kodak Aerocolor IV путем намотки в кассеты для камер 135 формата. Изначально созданная для картографии и воздушной разведки, сегодня она популярна среди любителей аналоговой фотографии благодаря свой уникальной цветопередаче и широкому динамическому диапазону.

Пленка обеспечивает яркие, насыщенные цвета с теплыми оранжевыми тонами и выраженными синими и зелеными оттенками, при этом цвета не выглядят излишне насыщенно. Контраст умеренный, зерно мелкое – здесь используется технология плоского зерна T-Grain, которая обеспечивает очень приятные результаты. Небольшое переэкспонирование (~ EI 80) помогает дополнительно уменьшить зернистость и расширить динамический диапазон (больше деталей в тенях). Сильное переэкспонирование эта пленка не любит. Недоэкспонирование (EI 200) можно рекомендовать только в творческих целях: зерно растет, возможен сильный сдвиг цветового баланса в зеленые или сине-зеленые оттенки. Пуш- или пулл-процессинг также рекомендуются только в том случае, если вы хотите поэкспериментировать с необычными оттенками.

Из-за тонкой и прозрачной основы пленка склонна к «пропусканию» света через кончик (light piping). Для зарядки (извлечения из бочонка и непосредственной установки катушки в камеру) рекомендуется выбирать место в тени, без яркого солнечного света, чтобы избежать засветки первых кадров.

SFL A-Color 125 проявляется по стандартному процессу C-41. При сканировании следует учитывать, что у пленки отсутствует оранжевая маска. Поэтому сканировать следует не в полностью автоматическом режиме, а с внесением коррекций.

Кассета на 24 кадра – оптимальный вариант одного продуманного проекта или полноценной, долгой прогулки по городу. Не слишком ограничивает по количеству кадров, при этом пленку можно быстро отснять и сразу проявить, не дожидаясь деградации изображения.

Внимание: не перепутайте эту пленку с Aerochrome: у Aerocolor нормальная, естественная цветопередача, в то время как Aerochrome – это специальная пленка с ложными цветами.

На 2026 год пленка Kodak Aerocolor IV продолжает оставаться в производстве: свежая эмульсия обеспечивает высокое техническое качество изображения.

DX кодировка на кассете отсутствует. Если ваша камера не поддерживает ручной ввод ISO, вы можете приобрести специальные наклейки с DX кодами, которые сейчас свободно продаются на рынке.