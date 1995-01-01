SFL 50D – это цветная негативная фотопленка, изготовленная из кинопленки Kodak Vision3 50D, которая была нарезана и намотана в стандартные кассеты для фотоаппаратов 135 формата. Проявляется по процессу ECN-2. Сбалансирована для дневного света (5600К).

Kodak Vision3 50D была представлена в 2010 году, завершив формирование поколения Vision3. В 2000-е годы индустрия кино начала переход на цифровой процесс обработки и передачи изображения, поэтому требовалось создать максимально гибкий и пластичный аналоговый исходник. Как и вся линейка Vision3, 50D была сделана именно под эту задачу: она обладает нейтральной, натуралистичной цветопередачей с точными, естественными оттенками кожи. Контраст умеренный, очень широкий динамический диапазон позволяет захватить все детали и в тенях, и в светлых участках кадра. При экспонировании по номинальной чувствительности (ISO 50) и стандартной проявке зерно практически отсутствует: с хорошим объективом вы получите феноменальную резкость и детализацию.

SFL 50D – это пленка для очень ясных, солнечных дней. Благодаря низкой чувствительности вы сможете снимать с открытой диафрагмой или увеличивать выдержку, не прибегая к ND фильтрам, – тем более, что пленка легко переносит переэкспонирование на 2-3 ступени (т.е. вплоть до ISO 8). Недодержку она переносит плохо: появляется зерно, теряются детали в тенях. Пленка также хорошо подходит для студийной фотографии, так как студийные вспышки имеют высокую мощность и совпадают с ней по цветовой температуре. Для съемки в обычных помещениях, а также вечером и ночью она подходит плохо, из-за своей низкой чувствительности. Кроме того, баланс белого сильно сдвинется в сторону желто-оранжевого.

Push и pull процессинг с этой пленкой применяется редко. При пуше на 1-2 ступени, как обычно, растет контраст (вместе с зерном), при пулл-процессинге контраст падает до минимума, изображение получается слишком плоским. Уместнее увеличить выдержку экспозиции (ISO 25), но проявлять по номиналу – это даст глубокие, насыщенные цвета без потери контрастности.

Kodak Vision3 50D до сих пор остается в производстве (на 2026 г.), свежая эмульсия обеспечивает отличное техническое качество изображения. Обратите внимание: на пленку нанесен сажевый антиореольный слой, поэтому проявка возможна только по процессу ECN-II, с предварительным смывом сажи.

DX кодировка на кассетах отсутствует.