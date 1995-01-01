SFL 250D – это цветная негативная фотоплёнка, которая изготавливается путем намотки кинопленки Kodak Vision3 250D (5207) в стандартные кассеты для фотокамер 135 формата.

Как и другие современные кинопленки Kodak, Vision3 250D создавалась для современных средств цветокоррекции, применяемых в кинематографе: по умолчанию она дает очень нейтральное изображение с умеренным контрастом, мелким зерном и широким динамическим диапазоном. В дальнейшем, после сканирования, вы можете отредактировать его в соответствии с вашим творческим видением. Тона кожи передаются очень естественно, приятно. Номинальная чувствительность при дневном свете составляет ISO 250. Благодаря большой фотографической широте пленка легко переносит недодержку или переэкспонирование, однако нужно учитывать, что в первом случае снижается цветовая насыщенность. Увеличение же выдержки при съемке контрастных сцен дает возможность получить больше деталей в тенях, сохранив всю информацию в светлых участках.

В целом рекомендованный диапазон экспонирования составляет ISO 100 ~ ISO 400, но его можно и расширить в творческих, экспериментальных целях. Также можно экспериментировать с пуш- и пулл-процессингом на этапе проявки: push увеличивает контраст (но и повышает зернистость), а pull, наоборот, делает контраст более мягким, а цвета пастельными. Пленка Kodak Vision3 250D (5207) была представлена в 2009 году и производится до сих пор (на 2026 г). Благодаря современной формуле и свежести эмульсии она обладает отличным техническим качеством изображения.

Пленка сенсибилизирована по дневному свету (5600К), поэтому при съемке в пасмурную погоду или с лампами накаливания баланс белого уходит в теплую сторону. Лучше всего эта пленка подходит для съемки на улице в течение дня, или в помещении со светом из окна.

Обратите внимание: на пленку нанесен сажевый антиореольный слой, поэтому проявка возможна только по процессу ECN-II, с предварительным смывом сажи.

Кассета на 12 кадров – хороший вариант для первого знакомства, тестирования пленки, прогулки по городу, небольшого проекта. Быстро отснять и сразу проявить, сохранив наилучшее качество изображения.

DX кодировка на кассетах отсутствует.