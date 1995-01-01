SFL 200T – это цветная негативная фотоплёнка, созданная из кинопленки Kodak Vision3 200T (5213), которая была нарезана и расфасована по кассетам 135 формата.

Пленка сенсибилизирована для теплого света (лампы накаливания), номинальная чувствительность составляет ISO 200. При съемке под дневным цветом без корректирующих светофильтров она дает холодные оттенки – впрочем именно за это многие фотографы ее и любят. В этом случае ее рекомендуется экспонировать как ISO 125 (или 100, если у вас в камере нет промежуточных позиций ISO). SFL 200T особенно хорошо подходит для съемки на вечерних улицах (с фонарным освещением), фотографирования в интерьерах и работы при смешанном освещении.

Кинематографическая природа эмульсии обеспечивает умеренный контраст, мягкую цветопередачу, плавные тональные переходы, прекрасно передаются оттенки кожи («скинтон»). Кинопленка Kodak Vision3 200T была представлена в 2010 году и остается в производстве по сей день: поскольку это современная и свежая эмульсия, зернистость находится на очень низком уровне.

SFL 200T особенно хорошо подходит для съемки на вечерних улицах (с фонарным освещением), фотографирования в интерьерах и работы при смешанном освещении.

Благодаря большой фотографической широте пленка легко переносит умеренное переэкспонирование, сохраняя детали в тенях и светлых областях, без выгорания или ухода в черное. Цвета при этом остаются плотными, с хорошей насыщенностью. При недодержке цветовые оттенки получаются менее насыщенными, приглушенными. В лаборатории пленка может проявляться с пуш- или пулл-процессингом в диапазоне от 80 до 320 ISO.

Как и у большинства кинопленок, здесь присутствует антиореольный сажевый слой, поэтому проявка допускается только по процессу ECN-II, с предварительным его смывом.

Kodak Vision3 200T применялась в производстве десятков известных фильмов, приведем лишь несколько из их: «Джанго освобожденный», «Грани будущего», «Дюнкерк», «Мастер», «Довод», «Отель «Гранд Будапешт», «Анора», «Вестсайдская история», «Французский вестник». Попробуйте и вы настоящие голливудские цвета в удобном, готовом к применению формате.

Кассета на 24 кадра – оптимальный вариант одного продуманного проекта или полноценной, долгой прогулки по городу. Не слишком ограничивает по количеству кадров, при этом пленку можно быстро отснять и сразу проявить, не дожидаясь деградации изображения.

DX кодировка на кассете отсутствует.