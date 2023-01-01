Описание

Мощный сетевой фильтр на 6 гнёзд. Оптимальная длина шнура – 3 метра, максимальная нагрузка - 10 A/2200 Вт. Встроенный блок фильтрации защищает подключённые электроприборы от импульсных помех. Терморазмыкатель на 10А защищает от перегрузки. Надёжный трёхжильный провод, корпус из прочного негорючего полипропилена. Вилка с кольцом помогает быстро и удобно отключать прибор от электросети. Также имеется кнопка включения на корпусе.