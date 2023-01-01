Сетевой фильтр 6 гнезд, 3м, ПВС, 10А, белый
Код товара : УТ-00050263
Артикул : USF-6es-3m-W-BOX
1 090 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Мощный сетевой фильтр на 6 гнёзд. Оптимальная длина шнура – 3 метра, максимальная нагрузка - 10 A/2200 Вт. Встроенный блок фильтрации защищает подключённые электроприборы от импульсных помех. Терморазмыкатель на 10А защищает от перегрузки. Надёжный трёхжильный провод, корпус из прочного негорючего полипропилена. Вилка с кольцом помогает быстро и удобно отключать прибор от электросети. Также имеется кнопка включения на корпусе.