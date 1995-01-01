Сетевой адаптер DVE DV-9600UP оснащен европейской (российской) вилкой и работает от сетей переменного тока 220~240В 50Гц. Выдает постоянный ток 9В 0.6А (5.4 Вт). Широко распространенный круглый штекер 5521 (5.5 мм внешний диаметр, 2.1 мм внутренний). Длина кабеля: около 1.8 м.

Из товаров нашего ассортимента адаптер совместим со световой панелью Lightbox model Grande (ULB-150). Адаптер также может использоваться с широким ассортиментом слаботочной техники и домашней электроники: многие роутеры и маршрутизаторы, сетевые коммутаторы, базы радиотелефонов, ретро-игровые приставки, электронные тонометры, педали для электрогитар используют именно такое питание.

Если ваше устройство работает с меньшей силой тока (< 0.6 А), вы все равно можете безопасно использовать этот адаптер: устройство возьмет столько ампер, сколько ему нужно, 0.6А – это верхний порог. Обратите внимание на полярность: у этого адаптера «минус» в центре, а «плюс» на внешнем кольце, так же должно быть и на вашем устройстве, иначе использовать адаптер нельзя, устройство сгорит. Символы + и - обычно изображаются рядом с гнездом питания.

DVE (Dee Van Enterprise) – бренд из Тайваня с долгой историей (основан в 1971 году). Адаптеры DVE считаются очень надежными и качественными устройствами с честными характеристиками, хорошей защитой от короткого замыкания, перегрузки по току и перегрева, а также долгим сроком службы. Основные поставки приходятся на OEM сегмент – такими адаптерами комплектовались многие устройства от D-Link, TP-Link, ASUS и других брендов.