Описание

«Селена» 2.2/85 – светосильный портретный фотографический объектив с нормальным фокусным расстоянием, предназначенный для использования на полнокадровых зеркальных фотоаппаратах с байонетным соединением Canon EF. Объектив отличается особенным рисунком с оригинальным «закрученным» размытием заднего плана. Прекрасно подойдет для художественных фотографий, а также съём­ки коммерческих семейных портретов.

Просветляющее многослойное покрытие, нанесен­ное на линзы объектива, увеличивает пропускание и уменьшает рассеяние света, что обеспечивает особенно благоприятную контрастность и резкость изображения, в значительной степени устраняет ореолы, блики и световые пятна даже при фотографировании с ярким контровым светом.

Оптическая схема взята из предыдущей коллаборации с Ломографическим обществом, объектива New Petzval 85mm f/2.2. Селена выглядит скромнее, однако удобнее в повседневном использовании: вместо реечной фокусировки здесь обычное кольцо, вместо вставных диафрагм – привычная лепестковая, встроенная в корпус. Оптическая схема из 19 века обеспечивает объективу достаточно интересный рисунок с приятным, чистым боке. Максимальная резкость обеспечивается только в центральном круге изображения, края у объектива будут мягкие из-за высокой кривизны поля. Эта же неисправленная кривизна и обеспечивает интересный закрученный эффект, когда расфокусированные блики вытянутой овальной формы как будто вращаются вокруг центральной точки. Эффект наиболее заметен при съемке на фоне листвы или аналогичного фона со множеством мелких расфокусированных деталей. Хроматические аберрации в определенных ситуациях будут заметны достаточно сильно, однако их, как и виньетирование, можно легко исправить в любом современном фоторедакторе вроде Adobe Photoshop или Lightroom – подходят уже готовые коррекционные профили от New Petzval 85mm f/2.2.

Объектив мануальный, фокусировка и установка диафрагмы осуществляются вручную. Кольцо диафрагмы вращается с четкими отсечками по 1 ступени. Корпус полностью металлический. Объектив выпускается только с байонетами Canon EF и Nikon F, что позволяет (при необходимости) легко перенести его на практически любую беззеркальную камеру через недорогое переходное кольцо.