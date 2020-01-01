Описание

Светосильный объектив с нормальным фокусным расстоянием, предназначенный для цифровых и пленочных зеркальных фотоаппаратов с креплениями Canon EF и Nikon F. Объектив обладает возможностью изменения характера рисунка в зоне нерезкости (боке) и прекрасно подходит для съемки портретов, пейзажей и уличных сцен.

Зенит Селена 58/1.9 является, по сути, модификацией известного художественного объектива Lomography Petzval 58mm f/1.9, который выпускался Красногорским заводом в кооперации с Ломографическим обществом в 2010-х годах. Это сотрудничество было прекращено к концу 2010-х, когда ломографы нашли партнеров по производству оптики в Китае, и начали выпускать свои новые объективы там. Очевидно, КМЗ сохранил себе права на специальную конструкцию объектива с «контролем боке» (или она не была запатентована должным образом). Так или иначе, Зенит Селена предлагает тот же самый «контроль боке», который осуществляется отдельным кольцом на корпусе объектива. Кольцо имеет 7 положений, от 1 до 7 по степени усиления эффекта. На «1» рисунок размытия обладает лишь небольшим «кручением» на периферии, при увеличении эффекта это «закручивание» становится все более интенсивным и перемещается ближе к центру кадра, периферия становится все более размытой. Положения от 5 до 7 лучше всего подходят для камер с APS-C матрицами и соответствующим кроп-фактором.

Собственно эффект кручения вызывается виньетированием: круглые блики от точечных источников света виньетирование заставляет сжиматься в вытянутые овалы, поэтому наиболее сильно закручивание проявляется на открытой диафрагме, когда объектив виньетирует в максимальной степени. При закрытии диафрагмы до f/5.6 и далее эффект значительно снижается. Кроме виньетирования играют роль и другие аберрации оптики: по сути, все кручение вызывается старой, несовершенной оптической схемой из 1840-х годов, чьим автором и являлся Йозеф Петцваль. 4 элемента в 3 группах – это одна из самых старых оптических схем, которая оставляет неисправленными множество различных аберраций, поэтому ждать от объектива технически совершенного изображения было бы наивно.

Основным о​тличием Селены от Petzval 58mm f/1.9 являетс корпус. Petzval был умышленно стилизован под объективы 19 века: в нем применялась фокусировка с помощью кремальеры и вставные диафрагмы Уотерхауса. Зенит Селена выглядит как относительно современный объектив, с привычной ирисовой диафрагмой и кольцом фокусировки, поэтому в использовании он значительно удобнее.

Зенит Селена 58/1.9 выпускается для байонетов Canon EF и Nikon F. На беззеркальные камеры его можно установить через соответствующий переходник.