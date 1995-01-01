Конвертер Sony SEL-057FEC «рыбий глаз» для объектива FE 28mm f/2 (35mm)
Код товара : УТ-00004028
Артикул : SEL057FEC.SYX
15 990 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Фокусное расстояние (35 мм, APS-C): 16 мм, 24 мм
Группы / элементы в объективе: 4/5
Угол обзора (APS-C): 105°
Угол обзора (35 мм): 180°
Минимальное значение диафрагмы (F): 22
Коэффициент увеличения: 0,14
Минимальная дистанция фокусировки: 0,22 м
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