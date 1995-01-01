Этот специальный конвертер для объектива FE 28 мм F2 обеспечивает фокусное расстояние 16 мм и характерную искривленную перспективу типа «рыбий глаз» с углом обзора 180° (по диагонали). Конвертер предназначен для объектива FE 28 мм F2 (SEL28F20) и позволяет создавать эффектные кадры с криволинейной перспективой превосходного качества при съемке на любых фокусных расстояниях — от бесконечности до минимальной дистанции фокусировки — без ущерба для качества изображения. Изысканный дизайн идеально сочетается с объективом, а его пыле- и влагозащищенная конструкция обеспечивает максимальный уровень надежности.