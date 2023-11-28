Карта памяти SanDisk SDXC 64GB Extreme Pro UHS-I V30 U3 R200/W90MB/s (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071805
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-11-28/01
Причина уценки:
вскрытая упаковка, минимальные следы эксплуатации.
1 800 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136805
Стандарт SDXC
Объем памяти 64 ГБ
Скорость чтения данных 200 МБ/с
Скорость записи данных 90 МБ/с
Класс скорости VSC V30
Класс скорости Class 10
Поддержка UHS UHS-I U3
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: карта, пластиковый чехол, картонная упаковка (вскрытая)
Гарантия 90 дней.