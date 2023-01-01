Описание

Идеально для съемки видео 4K UHD и серийной последовательной фотосъемки

Карта памяти SanDisk Extreme® SD UHS-I позволяет экономить время, передавая данные со скоростью чтения до 180 МБ/с6 [64 ГБ–256 ГБ] на основе технологии SanDisk® QuickFlow™8 . Используйте вместе с устройством чтения карт SanDisk® Professional PRO-READER SD и microSD™ (приобретается отдельно) для достижения максимальной скорости. Скорость съемки до 130 МБ/с6 и скоростной класс записи UHS 3 (U3)2 гарантируют, что вы можете записывать видео в высоком разрешении 4K UHD без потери качества1. К тому же карта памяти ударопрочна, устойчива к воздействию воды, атмосферных и других сложных условий, потому вы можете с уверенностью брать карту с собой, куда бы вы ни отправились.

Оптимизация рабочих процессов

Благодаря технологии SanDisk QuickFlow™8 (в моделях емкостью 64 ГБ–256 ГБ) эта карта памяти оптимизирует быстродействие для быстрого переноса данных со скоростью до 180 МБ/с.6 Используйте вместе с устройством чтения карт SanDisk Professional PRO-READER SD и microSD™ (приобретается отдельно) для достижения максимальной скорости.

Скорость съемки до 130 МБ/с

Благодаря скорости съемки до 130 МБ/с6 карта идеально подходит для случаев, когда вам необходимо снять все происходящее и не упустить ни одной детали.

Идеально для съемки видео 4K UHD

Иногда скорость — именно то, чего не хватает. Карта SanDisk Extreme SD™ UHS-I обеспечивает именно то быстродействие, которое позволяет снимать впечатляющие видео 4K UHD1 без потери качества.

Прочность, которой можно доверять

Карты SanDisk Extreme SD™ UHS-I с блеском выдержали испытания на пригодность для работы в самых суровых условиях3: они термостойкие, водонепроницаемые, ударопрочные и устойчивые к воздействию рентгеновских лучей.

Восстановление случайно удаленных изображений

При покупке предлагается лицензия на программное обеспечение RescuePRO® Deluxe, позволяющее восстанавливать изображения, которые вы случайно удалили.5