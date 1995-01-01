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    Карта памяти Kingston SDXC 64GB Canvas Select Plus UHS-I Class 10 U1 V10 (уцененный)

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    Код товара : УТ-00076557

    Артикул : SDS2/64GB (у)

    • SDXC 64GB Canvas Select Plus UHS-I Class 10 U1 V10
    • SDXC 64GB Canvas Select Plus UHS-I Class 10 U1 V10
    • SDXC 64GB Canvas Select Plus UHS-I Class 10 U1 V10
    • SDXC 64GB Canvas Select Plus UHS-I Class 10 U1 V10
    • SDXC 64GB Canvas Select Plus UHS-I Class 10 U1 V10

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    Причина уценки:

    вскрытая упаковка

    19%

    990 ₽

    799 ₽

    Гарантия производителя 10 лет

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Серия Canvas Select Plus в текущей линейке карт памяти Kingston относится к начальной. Это недорогая карточка с производительностью Class 10: гарантируется постоянная скорость записи не ниже 10 Мбайт/с (80 Мбит/с), вплоть до полного заполнения памяти. Такой скорости обычно достаточно для записи видео в Full HD, но может не хватить для 4K разрешения. Пиковая скорость записи производителем не называется, а скорость чтения составляет до 100 Мбайт/с, таким образом, перенос снимков и видеороликов на компьютер не занимает много времени.

    Характеристики

    • Емкость2 64 ГБ
    • Стандарт/класс:  класс 10, UHS-I, U1, V10
    • Производительность:1 100 МБ/с для операций чтения
    • Размеры:  24 x 32 x 2.1 мм 
    • Формат:  exFAT
    • Рабочая температура:  от -25°C до 85°C
    • Температура хранения:  от -40°C до 85°C
    • Напряжение:  3.3 В
    • Гарантия/поддержка:  Пожизненная

    1. Производительность зависит от хост-устройства. Результаты выше получены с помощью карт-ридера Kingston MobileLite Plus. 

    2. Часть указанного объёма памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного. 

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.