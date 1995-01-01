Карта памяти Kingston SDXC 64GB Canvas Select Plus UHS-I Class 10 U1 V10 (уцененный)
Код товара : УТ-00076557
Артикул : SDS2/64GB (у)
Причина уценки:
вскрытая упаковка
990 ₽
Гарантия производителя 10 лет
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Описание
Серия Canvas Select Plus в текущей линейке карт памяти Kingston относится к начальной. Это недорогая карточка с производительностью Class 10: гарантируется постоянная скорость записи не ниже 10 Мбайт/с (80 Мбит/с), вплоть до полного заполнения памяти. Такой скорости обычно достаточно для записи видео в Full HD, но может не хватить для 4K разрешения. Пиковая скорость записи производителем не называется, а скорость чтения составляет до 100 Мбайт/с, таким образом, перенос снимков и видеороликов на компьютер не занимает много времени.
Характеристики
- Емкость2: 64 ГБ
- Стандарт/класс: класс 10, UHS-I, U1, V10
- Производительность:1 100 МБ/с для операций чтения
- Размеры: 24 x 32 x 2.1 мм
- Формат: exFAT
- Рабочая температура: от -25°C до 85°C
- Температура хранения: от -40°C до 85°C
- Напряжение: 3.3 В
- Гарантия/поддержка: Пожизненная
1. Производительность зависит от хост-устройства. Результаты выше получены с помощью карт-ридера Kingston MobileLite Plus.
2. Часть указанного объёма памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного.