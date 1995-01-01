Сохраните каждый кадр видео кинематографического качества в потрясающем разрешении 8K, 4K или Full HD на карте памяти SanDisk SDXC Extreme Pro UHS-II с невероятным быстродействием.

Оцените производительность профессионалов

Скорость записи до 300 МБ/с гарантирует быструю очистку буфера камеры во время непрерывной съемки и позволяет запечатлеть каждый замечательный кадр.

Ваш надежный партнер на съемочной площадке

Карта разработанная с учетом суровых условий путешествий и съемок на открытом воздухе, имеет степень защиты от воды и пыли IP68 и выдерживает падения с высоты до 6 метров.

Съемка видео кинематографического качества с разрешением 8K и 4K

Классы скорости V90 и (U3) означают, что на карты памяти SanDisk SDXC Extreme Pro UHS-II можно непрерывно записывать видео кинематографического качества с разрешением 8K, 4K и Full HD. Благодаря этим классам скорости они превосходно подходят для профессиональной съемки экстремальных видов спорта и других динамичных сюжетов.

Восстановите самое важное

Восстановите и отреставрируйте файлы с помощью программного обеспечения для восстановления данных RescuePRO® Deluxe, бесплатно, на два полных года. После загрузки и установки приложение может эффективно восстанавливать фотографии, видео, документы и другие типы файлов в широком диапазоне форматов, которые были случайно удалены, повреждены или утеряны из-за форматирования. Верните себе свою цифровую жизнь, легко.

От бренда SanDisk, которому доверяют профессионалы

В профессиональных фотоаппаратах и HD-камерах используются мощные, производительные, надежные новаторские карты SanDisk большой емкости, которые не вызывают снижения производительности. Именно поэтому профессиональные фотографы и видеооператоры используют карты памяти SanDisk, чтобы повысить свою продуктивность.

Характеристики:

Емкость: 512 ГБ

Форм-фактор: SD

Скорость чтения: до 300 МБ/с

Скорость записи: до 300 МБ/с

Класс скорости: V90, (U3), UHS-II

Вес: 16.7 г

Рабочая температура: -25°C до 85°C

Температура хранения: -40°C до 85°C

Примечания: