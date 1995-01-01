Записывайте исключительно качественное видео 6K1, а также выполняйте серийную съемку фотографий и замедленную съемку с помощью надежных карт SanDisk Extreme PRO® SDXC™ UHS-II с классом скорости видео V606. Храните больше материалов в высоком разрешении благодаря емкости до 1 ТБ10 и восстанавливайте случайно удаленные файлы, используя услугу восстановления файлов RescuePRO® Deluxe, предоставляемую на 2 года2.

Исключительная съемка видео 6K

Достигайте результатов профессионального уровня благодаря записи с супервысоким разрешением. Класс скорости V606 обеспечивает устойчивую скорость записи от 60 МБ/с, что позволяет снимать видео 6K1 кинематографического качества в стандартных режимах записи. Снимайте великолепное видео 4K UHD1 в стандартном или замедленном режиме и Full HD1 в сверхзамедленном режиме, чтобы получить желаемые спецэффекты.

Максимальная эффективность использования камеры

Получайте исключительные результаты при серийной и замедленной съемке со скоростью съемки до 150 МБ/с9. Независимо от того, что вы выберете — съемку в формате RAW с высокой детализацией для более гибкого редактирования или обычные файлы JPEG — карта SanDisk Extreme PRO® UHS-II справится с задачей.

Исключительно высокая скорость переноса данных с карт

Скорость передачи данных до 280 МБ/с9 позволяет тратить меньше времени на копирование фотографий и видео. Используйте вместе с устройством чтения карт PRO-READER Multi Card от SanDisk Professional (продается отдельно), чтобы получить максимальную скорость и устойчивое быстродействие.

Много места

Приобретайте карты большей емкости, чтобы завершить съемку, не беспокоясь о нехватке места и не испытывая неудобств, связанных с перестановкой карт в критические моменты. При съемке видео высокого разрешения и фотографий в сложных режимах быстро расходуется память.

Восстановление данных на профессиональном уровне

Восстанавливайте случайно удаленные файлы с помощью программы RescuePRO® Deluxe (требуется загрузка)2. Восстановить данные легко с помощью RescuePRO® Deluxe. Если файл был случайно удален, просто загрузите приложение и верните свои данные на место. Предложение действует в течение двух лет.

Накопитель, которому можно доверять

Карты памяти SanDisk Extreme PRO SD рассчитаны на длительный срок службы и поставляются с ограниченной гарантией на весь срок службы3. Мы производим флэш-память NAND на собственном производстве. Мы используем специальные технологии управления флэш-памятью8 для оптимизации стабильности памяти, чтобы она работала безупречно, например, на космических станциях, во время полета и в эпицентре сложных условий. Мы всесторонне тестируем карты в сотрудничестве с отраслевыми партнерами и в наших лабораториях с сотнями совместимых устройств. Наши карты SD выдерживают экстремальные условия эксплуатации; они водонепроницаемы, термостойки, влагостойки, износостойки, ударопрочны, устойчивы к падениям, рентгеновскому излучению и воздействию магнитных полей4. Фотографы всего мира на протяжении десятилетий доверяют устройствам SanDisk, которые помогают им в работе.

Характеристики

Емкость: 512 ГБ

Скорость последовательного чтения: до 280 МБ/с

Скорость последовательной записи: до 150 МБ/с

Габариты (Д х Ш х В): 2.17 x 23.91 x 31.92 мм

Вес: 1.67 г

Рабочая температура: -25°C до 85°C

Температура хранения: -40°C до 85°C

Сертификация: CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES

Оговорки