Описание

Карты памяти Lexar Professional, разработанные для профессиональной фото и видеотехники, позволяют быстро снимать и передавать фотографии высокого качества со скоростью чтения до 160 МБ/с и запись до 120 МБ/с. Скоростные характеристики U3 и V30 позволяют снимать великолепные видео в формате 4K, не беспокоясь о снижении скорости и пропущенных кадрах, или снимать последовательные фотографии в режиме серийной съемки, переход между которыми будет плавным и последовательным.

Вся продукция Lexar проходит тщательное тестирование в лабораториях качества, оснащенных тысячами различных камер и цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности. Смотрите на мир как на холст и отправляйтесь в путешествие взяв с собой творчество и вдохновение с Lexar Professional.

Характеристики: