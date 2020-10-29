Карты памяти Silicon Power серии Superior Pro выполнены по стандарту SDXC UHS-II и гарантируют постоянную скорость записи не ниже 90 Мбайт (720 Мбит/с), что позволяет использовать их для записи в 4К и 8K Ultra HD разрешении. При серийной фотосъемке пиковая скорость записи 260 Мбайт/с дает возможность максимально быстро освобождать буферную память камеры, а благодаря высокой скорости считывания (до 290 МБ/с) выгрузка файлов на компьютер происходит без задержек рабочего процесса.

Карты защищены от воды, пыли, экстремальных температур, рентгеновского излучения, а также оснащены функцией автоматического исправления ошибок (ECC).

Карты памяти Silicon Power Superior Pro – отличный выбор для профессионального фото- и видеопроизводства.

Характеристики

Формат: SD UHS-II

Емкость: 256 Гб*

Максимальная скорость чтения: 290 МБ/с**

Максимальная скорость записи: 260 МБ/с**

Минимальная гарантированная скорость записи: 90 МБ/с

Скоростные сертификации: C10, UHS-II U3, V90

Долговечность: 10 000 циклов установки (мин.)

Рабочая температура: 0° ~ 70°C

Температура хранения: -40° ~ 85°C

Рабочее напряжение: 2.7В ~ 3.6В

Размеры: 32 х 24 х 2.1 мм

Вес: 2 г

* Доступная пользователю емкость приблизительно на 10% меньше.

** Максимальная скорость чтения / записи достигается при использовании с устройствами, поддерживающими стандарт UHS-II.