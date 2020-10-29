Карта памяти Silicon Power SDXC 256GB Superior Pro UHS-II V90 260/290Mb/s
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Характеристики
Описание
Карты памяти Silicon Power серии Superior Pro выполнены по стандарту SDXC UHS-II и гарантируют постоянную скорость записи не ниже 90 Мбайт (720 Мбит/с), что позволяет использовать их для записи в 4К и 8K Ultra HD разрешении. При серийной фотосъемке пиковая скорость записи 260 Мбайт/с дает возможность максимально быстро освобождать буферную память камеры, а благодаря высокой скорости считывания (до 290 МБ/с) выгрузка файлов на компьютер происходит без задержек рабочего процесса.
Карты защищены от воды, пыли, экстремальных температур, рентгеновского излучения, а также оснащены функцией автоматического исправления ошибок (ECC).
Карты памяти Silicon Power Superior Pro – отличный выбор для профессионального фото- и видеопроизводства.
Характеристики
- Формат: SD UHS-II
- Емкость: 256 Гб*
- Максимальная скорость чтения: 290 МБ/с**
- Максимальная скорость записи: 260 МБ/с**
- Минимальная гарантированная скорость записи: 90 МБ/с
- Скоростные сертификации: C10, UHS-II U3, V90
- Долговечность: 10 000 циклов установки (мин.)
- Рабочая температура: 0° ~ 70°C
- Температура хранения: -40° ~ 85°C
- Рабочее напряжение: 2.7В ~ 3.6В
- Размеры: 32 х 24 х 2.1 мм
- Вес: 2 г
* Доступная пользователю емкость приблизительно на 10% меньше.
** Максимальная скорость чтения / записи достигается при использовании с устройствами, поддерживающими стандарт UHS-II.