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Карта памяти Silicon Power SDXC 256GB Superior Pro UHS-II V90 260/290Mb/s

  • SDXC 256GB Superior Pro UHS-II V90 260/290Mb/s
  • SDXC 256GB Superior Pro UHS-II V90 260/290Mb/s
  • SDXC 256GB Superior Pro UHS-II V90 260/290Mb/s
  • SDXC 256GB Superior Pro UHS-II V90 260/290Mb/s
  • SDXC 256GB Superior Pro UHS-II V90 260/290Mb/s
  • SDXC 256GB Superior Pro UHS-II V90 260/290Mb/s
  • SDXC 256GB Superior Pro UHS-II V90 260/290Mb/s
  • SDXC 256GB Superior Pro UHS-II V90 260/290Mb/s
  • SDXC 256GB Superior Pro UHS-II V90 260/290Mb/s
Код товара:УТ-00089232
Артикул:SP256GBSDXJA2V10

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Карты памяти Silicon Power серии Superior Pro выполнены по стандарту SDXC UHS-II и гарантируют постоянную скорость записи не ниже 90 Мбайт (720 Мбит/с), что позволяет использовать их для записи в 4К и 8K Ultra HD разрешении. При серийной фотосъемке пиковая скорость записи 260 Мбайт/с дает возможность максимально быстро освобождать буферную память камеры, а благодаря высокой скорости считывания (до 290 МБ/с) выгрузка файлов на компьютер происходит без задержек рабочего процесса.

Карты защищены от воды, пыли, экстремальных температур, рентгеновского излучения, а также оснащены функцией автоматического исправления ошибок (ECC).

Карты памяти Silicon Power Superior Pro – отличный выбор для профессионального фото- и видеопроизводства.

Характеристики

  • Формат: SD UHS-II
  • Емкость: 256 Гб*
  • Максимальная скорость чтения: 290 МБ/с**
  • Максимальная скорость записи: 260 МБ/с**
  • Минимальная гарантированная скорость записи: 90 МБ/с
  • Скоростные сертификации: C10, UHS-II U3, V90
  • Долговечность: 10 000 циклов установки (мин.)
  • Рабочая температура: 0° ~ 70°C
  • Температура хранения: -40° ~ 85°C
  • Рабочее напряжение: 2.7В ~ 3.6В
  • Размеры: 32 х 24 х 2.1 мм
  • Вес: 2 г

* Доступная пользователю емкость приблизительно на 10% меньше.
** Максимальная скорость чтения / записи достигается при использовании с устройствами, поддерживающими стандарт UHS-II.