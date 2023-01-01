Наша самая производительная на сегодняшний день карта памяти SD™ UHS-I обеспечивает быстродействие, которое расширит ваши творческие возможности. Скорость съемки до 260 МБ/с и возможность записи с классом скорости UHS 3 (U3) гарантируют, что вы можете записывать потрясающие видео в высоком разрешении 4K UHD без потери качества. После съемки можно продолжать работу в том же высоком темпе: карта памяти обеспечивает скорость передачи данных до 300 МБ/с, что помогает быстрее перейти к последующей обработке материалов. Кроме того, эта карта памяти выдерживает падения, воздействие воды, разные погодные и другие совсем не идеальные условия, поэтому вы можете быть уверены в том, что карту всегда можно взять с собой, где бы вам ни пришлось работать.