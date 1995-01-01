Записывайте потрясающие видео в формате 4K UHD, видео в замедленном режиме, а также ведите серийную съемку, с помощью карты SANDISK Extreme GO UHS-I, предназначенной для любителей и создателей контента, а благодаря скорости чтения до 230 МБ/сек и скорости записи до 150 МБ/сек можно быстро и надежно сохранять, просматривать и передавать контент. Кроме того, с помощью приложения SANDISK для настольных систем вы можете легко создавать резервные копии, систематизировать и передавать свои фотографии и видео. Карты SANDISK Extreme GO UHS-I, разработанные, изготовленные и протестированные с учетом требований длительной эксплуатации, надежно защитят ваши снимки.

Снимайте масштабные картины в формате 4K UHD

Создавайте потрясающие видео в формате 4K UHD, оцените четкие фотографии высокого разрешения, а также видео соответствующее классам скорости U3 и V30. Снимайте с безупречной точностью кадр за кадром в режиме серийной съемки и фиксируйте неуловимые моменты в формате замедленной съемки Full HD, раскрывая свой творческий потенциал.

Максимальная эффективность благодаря внушительной емкости.

Записывайте дольше и сохраняйте больше на зеркальных, цифровых зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах с высоким разрешением благодаря емкости до 512 ГБ.

Бросьте вызов обстоятельствам — и стихии.

Карты памяти SANDISK SD разработаны с учетом работы в экстремальных условиях и отличаются невероятной долговечностью несмотря на неаккуратное обращение и интенсивную эксплуатацию. Они термостойки, влагостойки, водонепроницаемы, ударопрочны, износостойки, устойчивы к падениям, рентгеновскому излучению и воздействию магнитных полей.

Приложение SANDISK для удобства управления контентом

С помощью приложения SANDISK для настольных устройств можно легко создавать резервные копии, упорядочивать и передавать фотографии и видео. Независимо от того, используете ли вы слот для SD-карты или кардридер, приложение значительно упростит централизованное управление контентом.

Рассчитаны на длительный срок службы

Карты SANDISK, защищенные ограниченной пожизненной гарантией, отличаются невероятно длительным сроком эксплуатации. Наше собственное производство флэш-памяти NAND и запатентованные технологии управления флэш-памятью обеспечивают высокую стабильность, а тщательное тестирование помогает гарантировать безупречную работу с совместимыми устройствами.

Характеристики:

Формат: SDXC

Емкость: 256 Гб

Интерфейс: UHS-I

Скорость чтения: до 230 МБ/с

Скорость записи: до 150 МБ/с

Примечания: