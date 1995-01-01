Благодаря использованию проприетарных технологий чтения и записи, а также высокоскоростному чипу контроллера, скорость карт Lexar Professional Silver Plus значительно превышает стандартные ограничения шины UHS-I: пиковая скорость чтения составляет 205 Мбайт/с, а пиковая скорость записи достигает 150 Мбайт/с. При этом класс V30 гарантирует непрерывную запись видео с битрейтом до 240 Мбит/с, вплоть до полного заполнения памяти, что позволяет записывать видео в 4К 60р без ошибок и внезапных остановок.

Вся продукция Lexar проходит тщательное тестирование в лабораториях качества Lexar Quality Labs, оснащенных тысячами различных цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности. Карты обладают защитой от рентгеновского излучения, магнитного воздействия, ударов и вибрации, выдерживают экстремально высокие и экстремально низкие температуры. Ресурс контактной группы составляет не менее 10 000 циклов установки и извлечения карты памяти.

Бесплатное программное обеспечение Lexar Recovery Tool для Windows и Mac OS позволит восстановить случайно удаленные файлы.

Характеристики

Объем: 256 Гб*

Интерфейс: UHS-I

Скорость: Чтение: до 205 Мб/с** Запись: до 150 МБ/с**

Рабочая температура: от -25° до 85° С

Температура хранения: от -40° до 85° С

Защита от рентгена: 100 мГр (мощность стандартного сканера в аэропорте)

Защита от вибраций: 10 - 20 000 Гц

Индукция магнитного поля: 18 000 Гаусс

Противоударная защита: падение с высоты 1.5 м

* Если 1 Гб считать равным 1 000 000 000 байт.

** Для достижения наилучших скоростей чтения / записи используйте карт-ридер Lexar RW360.