Карта памяти Lexar SDXC 256GB Professional Silver Plus UHS-I U3 V30 (205/150 MB/s)
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Характеристики
Описание
Благодаря использованию проприетарных технологий чтения и записи, а также высокоскоростному чипу контроллера, скорость карт Lexar Professional Silver Plus значительно превышает стандартные ограничения шины UHS-I: пиковая скорость чтения составляет 205 Мбайт/с, а пиковая скорость записи достигает 150 Мбайт/с. При этом класс V30 гарантирует непрерывную запись видео с битрейтом до 240 Мбит/с, вплоть до полного заполнения памяти, что позволяет записывать видео в 4К 60р без ошибок и внезапных остановок.
Вся продукция Lexar проходит тщательное тестирование в лабораториях качества Lexar Quality Labs, оснащенных тысячами различных цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности. Карты обладают защитой от рентгеновского излучения, магнитного воздействия, ударов и вибрации, выдерживают экстремально высокие и экстремально низкие температуры. Ресурс контактной группы составляет не менее 10 000 циклов установки и извлечения карты памяти.
Бесплатное программное обеспечение Lexar Recovery Tool для Windows и Mac OS позволит восстановить случайно удаленные файлы.
Характеристики
- Объем: 256 Гб*
- Интерфейс: UHS-I
- Скорость:
- Чтение: до 205 Мб/с**
- Запись: до 150 МБ/с**
- Рабочая температура: от -25° до 85° С
- Температура хранения: от -40° до 85° С
- Защита от рентгена: 100 мГр (мощность стандартного сканера в аэропорте)
- Защита от вибраций: 10 - 20 000 Гц
- Индукция магнитного поля: 18 000 Гаусс
- Противоударная защита: падение с высоты 1.5 м
* Если 1 Гб считать равным 1 000 000 000 байт.
** Для достижения наилучших скоростей чтения / записи используйте карт-ридер Lexar RW360.