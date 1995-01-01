Карта памяти Silicon Power SDHC 16GB Elite UHS-I U1 (уцененный)
Код товара:УТ-00095044
Артикул:SP016GBSDHAU1V10 (у)
Товар не найден
Описание
Silicon Power серии Elite – это недорогие, доступные карты памяти начального уровня. Класс скорости UHS-I U1 означает, что скорость непрерывной записи гарантирован на уровне 10 Мбайт или 80 Мбит в секунду – достаточно для аудиозаписей, фотографирования короткими сериями, съемки видео в формате Full HD. Но для UHD 4К видео или длинных серий в фотосъемке их будет уже не хватать.
Карты защищены от проникновения воды и пыли, от рентгеновского излучения и вибраций.
- Формат: SD
- Емкость: 16 Гб*
- Максимальная скорость чтения: 85 Мбайт/с
- Максимальная скорость чтения: не тестировалась
- Минимальная скорость записи: 10 Мбайт/с
- Размеры: 32 х 24 х 2.1 мм
- Вес: 2 г
- Рабочее напряжение: 2.7 ~ 3.6 В
- Рабочая температура: 0° ~ 70° С
- Влажность: 8 ~ 95%
- Температура хранения: - 40° ~ 85°C
* Обратите внимание: фактически доступный пользователю объем памяти будет ниже номинального (прибл. на 10%).