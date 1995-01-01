Карта Transcend 64GB 340 SU HSIA 1 SDXC идеально подходит для использования с зеркальными камерами и видеокамерами, совместимыми с UHS-I. Карта SDXC, изготовленная с использованием флэш-памяти 3D NAND, обеспечивает надежность. В дополнение к высокой скорости передачи данных карта SDXC соответствует классу скорости видео 30 (V30), что обеспечивает плавный и непрерывный захват видео в формате 4K. Скорость передачи данных этой карты SDXC позволяет выполнять съемку в режиме быстрой серийной съемки без потери кадров. Они также соответствуют спецификации A1.