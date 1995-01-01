Описание

Емкость: 128 GB

128 GB Скорость чтения: до 300 MB/s

до 300 MB/s Скорость записи: до 260 MB/s

до 260 MB/s Скорость видео: V90

Для сверхбыстрой непрерывной съемки, наибольшей эффективности пост-обработки и записи видео без пропуска кадров используйте карты памяти SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II. Высокопроизводительные карты памяти Extreme PRO отличаются скоростью записи до 260 МБ/с (1733X) и скоростью передачи данных до 300 МБ/с (2000X). Карта обратно совместима со всеми устройствами, поддерживающими UHS-I. Производительность класса UHS-II возможна только на соответствующих устройствах.

Возьмите на вооружение быстродействие профессионального уровня

Профессиональным фотографам и операторам нужно оборудование профессионального уровня для работы на каждом этапе. Карты SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC UHS-II обеспечивают невероятное быстродействие, необходимое профессионалам для оптимизации процессов съемки и последующей обработки материалов каждого проекта

Скорость чтения до 300 МБ/с, скорость записи до 260 МБ/с1

Для максимальной эффективности обработки отснятых материалов карты памяти SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC UHS-II обеспечивают исключительно высокую скорость передачи данных до 300 МБ/с1. Скорость записи до 260 МБ/с1 дает возможность снимать быстро, использовать режим серийной непрерывной съемки, а также без труда фотографировать в форматах RAW и JPEG.

Съемка видео кинематографического качества с разрешением 8K и 4K3

Классы скорости V90 и UHS 3 (U3)4 означают, что на карты памяти SanDisk Extreme PRO UHS-II можно непрерывно записывать видео кинематографического качества с разрешением 8K, 4K и Full HD3. Благодаря этим классам скорости они превосходно подходят для профессиональной съемки экстремальных видов спорта и других динамичных сюжетов.

Для работы в экстремальных условиях

Карты памяти SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC UHS-II отличаются ударопрочностью и водонепроницаемостью, работают в широком диапазоне температур и устойчивы к воздействию рентгеновских лучей7, поэтому вы можете сосредоточиться на приключениях, не беспокоясь о надежности карты памяти.

Удобное восстановление файлов с помощью программного обеспечения RescuePRO® Deluxe

При покупке карты вы получаете возможность загрузить программное обеспечение RescuePRO Deluxe для восстановления данных5. Это ПО позволяет легко восстанавливать файлы, которые были случайно удалены (требуется загрузка).

От бренда SanDisk, которому доверяют профессионалы

В профессиональных фотоаппаратах и HD-камерах используются мощные, производительные, надежные новаторские карты SanDisk большой емкости, которые не вызывают снижения производительности. Именно поэтому профессиональные фотографы и видеооператоры используют карты памяти SanDisk®, чтобы повысить свою продуктивность.



Оговорки