Карта памяти SanDisk SDXC 128GB Extreme Pro UHS-II V90 300MB/s
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Характеристики
Описание
Сохраните каждый кадр видео кинематографического качества в потрясающем разрешении 8K, 4K или Full HD на карте памяти SanDisk SDXC Extreme Pro UHS-II с невероятным быстродействием.
Оцените производительность профессионалов
Скорость записи до 300 МБ/с гарантирует быструю очистку буфера камеры во время непрерывной съемки и позволяет запечатлеть каждый замечательный кадр.
Ваш надежный партнер на съемочной площадке
Карта разработанная с учетом суровых условий путешествий и съемок на открытом воздухе, имеет степень защиты от воды и пыли IP68 и выдерживает падения с высоты до 6 метров.
Съемка видео кинематографического качества с разрешением 8K и 4K
Классы скорости V90 и (U3) означают, что на карты памяти SanDisk SDXC Extreme Pro UHS-II можно непрерывно записывать видео кинематографического качества с разрешением 8K, 4K и Full HD. Благодаря этим классам скорости они превосходно подходят для профессиональной съемки экстремальных видов спорта и других динамичных сюжетов.
Восстановите самое важное
Восстановите и отреставрируйте файлы с помощью программного обеспечения для восстановления данных RescuePRO® Deluxe, бесплатно, на два полных года. После загрузки и установки приложение может эффективно восстанавливать фотографии, видео, документы и другие типы файлов в широком диапазоне форматов, которые были случайно удалены, повреждены или утеряны из-за форматирования. Верните себе свою цифровую жизнь, легко.
От бренда SanDisk, которому доверяют профессионалы
В профессиональных фотоаппаратах и HD-камерах используются мощные, производительные, надежные новаторские карты SanDisk большой емкости, которые не вызывают снижения производительности. Именно поэтому профессиональные фотографы и видеооператоры используют карты памяти SanDisk, чтобы повысить свою продуктивность.
Характеристики:
- Емкость: 128 ГБ
- Форм-фактор: SD
- Скорость чтения: до 300 МБ/с
- Скорость записи: до 300 МБ/с
- Класс скорости: V90, (U3), UHS-II
- Вес: 16.7 г
- Рабочая температура: -25°C до 85°C
- Температура хранения: -40°C до 85°C
Примечания:
- ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактическое хранилище пользователя меньше.
- Скорость чтения до 300 МБ/с; скорость записи до 300 МБ/с. Минимальная постоянная скорость записи 90 МБ/с. На основе внутреннего тестирования; производительность может меняться в зависимости от устройства, условий использования и других факторов. Для полной производительности требуется SanDisk UHS-II Reader. 1 МБ = 1 000 000 байт.
- Поддержка видео 4K UHD (3840x2160) и 8K (7680x4320) может различаться в зависимости от устройства, атрибутов файла и других факторов.
- На основании внутренних испытаний. Водо и пыленепроницаемый, протестирован в контролируемых лабораторных условиях с рейтингом IP68 по стандарту IEC 60529; перед использованием изделие должно быть чистым и сухим.
- Требуется регистрация программного обеспечения для восстановления данных.