Карта памяти Lexar SDXC 128GB Professional 1066x UHS-I U3 V30 (160/120 MB/s) (уцененный)
Код товара : УТ-00074588
Артикул : LSD1066128G-BNNNG (у)
Причина уценки:
Вскрытая упаковка.
2 990 ₽
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Карты памяти Lexar Professional, разработанные для профессиональной фото и видеотехники, позволяют быстро снимать и передавать фотографии высокого качества со скоростью чтения до 160 МБ/с и запись до 120 МБ/с. Скоростные характеристики U3 и V30 позволяют снимать великолепные видео в формате 4K, не беспокоясь о снижении скорости и пропущенных кадрах, или снимать последовательные фотографии в режиме серийной съемки, переход между которыми будет плавным и последовательным.
Вся продукция Lexar проходит тщательное тестирование в лабораториях качества, оснащенных тысячами различных камер и цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности. Смотрите на мир как на холст и отправляйтесь в путешествие взяв с собой творчество и вдохновение с Lexar Professional.
Характеристики:
- Ёмкость: 128 ГБ
- Стандарт/класс: UHS-I U3 V30
- Скорость чтения: до 160 МБ/с
- Скорость записи: до 120 МБ/с
- Рабочая температура: от -25°C до 85°C
- Температура хранения: от -40°C до 85°C
- Размеры: 32 x 24 x 2,1 мм