Карта памяти Kingston SDXC 128GB Canvas Select Plus UHS-I U3 V30 85/100Mb/s
Код товара : УТ-00074472
Артикул : SDS2/128GB
Гарантия производителя 10 лет
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Описание
Серия Canvas Select Plus в текущей линейке карт памяти Kingston относится к начальной. Тем не менее, эти карты показывают хорошую производительность: класс V30 означает, что гарантируется постоянная скорость записи не ниже 30 Мбайт/с (240 Мбит/с), вплоть до полного заполнения памяти. Такой скорости вполне достаточно для записи видео в Full HD или 4K разрешении. Пиковая скорость записи достигает 85 Мбайт/с, а скорость чтения – 100 Мбайт/с, таким образом, перенос снимков и видеороликов на компьютер не займет много времени.
Характеристики
- Емкость2: 128 ГБ
- Стандарт/класс: класс 10, UHS-I, U3, V30
- Производительность:1 100 / 85 МБ/с для операций чтения / записи
- Размеры: 24 x 32 x 2.1 мм
- Формат: exFAT
- Рабочая температура: от -25°C до 85°C
- Температура хранения: от -40°C до 85°C
- Напряжение: 3.3 В
- Гарантия/поддержка: Пожизненная
1. Производительность зависит от хост-устройства. Результаты выше получены с помощью карт-ридера Kingston MobileLite Plus.
2. Часть указанного объёма памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного.