Описание

Серия Canvas Select Plus в текущей линейке карт памяти Kingston относится к начальной. Тем не менее, эти карты показывают хорошую производительность: класс V30 означает, что гарантируется постоянная скорость записи не ниже 30 Мбайт/с (240 Мбит/с), вплоть до полного заполнения памяти. Такой скорости вполне достаточно для записи видео в Full HD или 4K разрешении. Пиковая скорость записи достигает 85 Мбайт/с, а скорость чтения – 100 Мбайт/с, таким образом, перенос снимков и видеороликов на компьютер не займет много времени.

Характеристики

Емкость 2 : 128 ГБ

: ГБ Стандарт/класс: к ласс 10, UHS-I, U3, V30

ласс 10, UHS-I, U3, V30 Производительность: 1 100 / 85 МБ/с для операций чтения / записи

100 / 85 МБ/с для операций чтения / записи Размеры: 24 x 32 x 2.1 мм

24 x 32 x 2.1 мм Формат: exFAT

exFAT Рабочая температура: от -25°C до 85°C

от -25°C до 85°C Температура хранения: от -40°C до 85°C

от -40°C до 85°C Напряжение: 3.3 В

3.3 В Гарантия/поддержка: Пожизненная

1. Производительность зависит от хост-устройства. Результаты выше получены с помощью карт-ридера Kingston MobileLite Plus.

2. Часть указанного объёма памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного.