Карта памяти Kingston SDXC 128GB Canvas React Plus UHS-II V90 260/300Mb/s (уцененный)
Код товара : УТ-00074159
Артикул : SDR2/128GB (у)
Причина уценки:
Вскрыта упаковка
12 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 10 лет
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Описание
Карта памяти Canvas React Plus SD от Kingston обеспечивает высокие скорости записи и передачи, предназначенные для работы с профессиональными камерами, которые снимают видео в формате 4K и 8K, а также фотографии с высоким разрешением. Карта Canvas React Plus SD, разработанная с учетом последних стандартов UHS-II и новейших скоростных классов U3 и V90, обеспечивает минимальную гарантированную скорость записи на уровне 90 Мбайт/с (720 Мбит/с) – вплоть до полного заполнения накопителя, фото в режиме серийной съемки сохраняются со скоростью до 260 МБ/с1.
- Максимальная скорость для профессионального использования камеры
- Делайте высокоскоростные снимки с разрешением 4K/8K Ultra-HD без пропуска кадров.
- Первоклассная производительность для профессиональных фотографов и цифровых кинематографистов
- Оптимизированная передача файлов с помощью устройства для чтения карт памяти UHS-II SD Reader, которое входит в комплект поставки.
- Долговечность
Характеристики
- Стандарт / класс: класс 10, UHS-II, U3, V90
- Производительность:1 300 / 260 МБ/с для операций чтения / записи
- Размеры: 24мм x 32мм x 2,1мм (SD), 51,8мм x 33,5мм x 9мм (устройство для чтения карт памяти)
- Формат: exFAT
- Рабочая температура от -25°С до 85°С
- Температура хранения от -40°C до 85°С
- Напряжение 3,3В
- Гарантия / поддержка На протяжении всего срока службы карты памяти (10 лет)
1. Внутреннее тестирование показало, что производительность зависит от хост-устройства. Для достижения полной производительности требуется устройство для чтения карт памяти MobileLite Plus SD Reader.
2. Часть указанного объёма флеш-памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по флеш-памяти.