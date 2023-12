Карта памяти Canvas Go! Plus — для искателей приключений, которые всегда в пути, в поисках идеального момента для съемки. С превосходной скоростью передачи до 170 МБ/с1, она ускоряет ваш рабочий процесс и повышает эффективность, чтобы в следующем приключении у вас было больше времени на творчество. Скоростные характеристики U3 и V30 позволяют снимать великолепные видео в формате 4K Ultra HD, не беспокоясь о снижении скорости и пропущенных кадрах, или снимать последовательные фотографии в режиме серийной съемки, переход между которыми будет плавным и последовательным. Смотрите на мир как на холст и отправляйтесь в путешествие взяв с собой творчество и вдохновение с Canvas Go! Plus SD.