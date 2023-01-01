Описание

Карта памяти Canvas Go! Plus — для искателей приключений, которые всегда в пути, в поисках идеального момента для съемки. С превосходной скоростью передачи до 170 МБ/с1, она ускоряет ваш рабочий процесс и повышает эффективность, чтобы в следующем приключении у вас было больше времени на творчество. Скоростные характеристики U3 и V30 позволяют снимать великолепные видео в формате 4K Ultra HD, не беспокоясь о снижении скорости и пропущенных кадрах, или снимать последовательные фотографии в режиме серийной съемки, переход между которыми будет плавным и последовательным. Смотрите на мир как на холст и отправляйтесь в путешествие взяв с собой творчество и вдохновение с Canvas Go! Plus SD.

Стандарт / класс: Класс 10, UHS-I, U3, V30

Класс 10, UHS-I, U3, V30 Производительность: 170 / 90 МБ/с для операций чтения/записи

Размеры: 24мм x 32мм x 2,1мм

24мм x 32мм x 2,1мм Формат: exFAT

exFAT Рабочая температура: от -25°C до 85°C

от -25°C до 85°C Температура хранения: от -40°C до 85°C

от -40°C до 85°C Напряжение: 3.3В

3.3В Гарантия / поддержка: Пожизненная

1. На основании результатов внутреннего тестирования, продемонстрировавшего, что производительность зависит от основного хост-устройства. Создано с использованием запатентованной технологии, позволяющей обеспечить скорость чтения карт памяти с поддержкой спецификации UHS-I от 104 до 170 Мб/с. Для достижения максимальной производительности требуется устройство для чтения SD-карт MobileLite Plus.

2. Часть перечисленной емкости устройств хранения на основе флеш-памяти используется для форматирования и прочих функций, поэтому недоступна для хранения данных. В связи с этим фактически доступная емкость для хранения данных меньше, чем указано на упаковке или поверхности продукции. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству Kingston по флеш-памяти, расположенному по адресу Kingston's Flash Memory Guide