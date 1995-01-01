Карта памяти Sony SDHC 32GB Tough UHS-II 299/300Mb/s (U3, V90)
Код товара : УТ-00031380
Артикул : SF32TG
Гарантия 14 дней.
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Описание
Карта памяти Sony серии Tough, повышенной прочности. Монолитная конструкция корпуса, отсутствие хрупких выступов в зоне контактов, отсутствие переключателя защиты от записи, повышенная износостойкость контактов, многократно повышенная устойчивость к сгибанию – все это делает Sony Tough одними из самых надежных карт памяти формата SD. Высокая скорость чтения и записи (до 300 / 299 Мбайт/с) позволяют быстро очищать буфер камеры при серийной съемке и моментально передавать снимки на компьютер. Стандарт V90 означает, что при непрерывной записи скорость не упадет ниже 90 Мбайт/с, что позволяет записывать видео с очень высоким битрейтом (до 720 Мбит/с).
Фирменная утилита Sony позволяет проверить состояние карты (нормальное / на грани отказа / запись невозможна).