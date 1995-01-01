Карта памяти Kingston SDHC 32GB Canvas React Plus UHS-II Class U3 V90 (уцененный)
Код товара : УТ-00075750
Артикул : SDR2/32GB (у)
Причина уценки:
Вскрыта упаковка.
3 490 ₽
Гарантия производителя 10 лет
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Описание
Карта памяти Canvas React Plus SD от Kingston обеспечивает высокую производительность и скорость и предназначена для работы со стандартными профессиональными камерами для творческих людей, которые снимают видео в формате 4K/8K и фотографии с высоким разрешением. Карта Canvas React Plus SD, разработанная с учетом последних стандартов UHS-II и новейших классов скорости U3 и V90, позволяет снимать последовательные кадры в режиме серийной съемки со скоростью записи до 260 МБ/с1. Воплощайте свои творческие идеи без снижения скорости и пропущенных кадров, максимально ускорив свой рабочий процесс и повысив эффективность. Благодаря скорости передачи до 300 МБ/с1 вы сможете усовершенствовать свой послесъемочный процесс и с легкостью справляться с большими рабочими нагрузками, сохраняя при этом кинематографическое качество в высоком разрешении.
- Максимальная скорость для использования профессиональной камеры
- Делайте высокоскоростные снимки с разрешением 4K/8K Ultra-HD без пропуска кадров
- Первоклассная производительность для профессиональных создателей контента
1. Внутреннее тестирование показало, что производительность зависит от хост-устройства. Для достижения заявленных скоростей требуется устройство чтения карт памяти Kingston MobileLite Plus и совместимое хост-устройство UHS-II. Обратная совместимость с устройствами UHS-I.
2. Часть указанного объёма флеш-памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по флеш-памяти.