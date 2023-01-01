Описание

Карты памяти Transcend SDXC/SDHC 300S отличаются высокой производительностью и емкостью, и позволят полностью раскрыть потенциал цифровых фото- и видеокамер, поддерживающих стандарт UHS-I. Для карточки объемом 16 Гб максимальная скорость чтения составляет90 Мбайт/с, записи – 10 Мбайт/с, а минимальная непрерывная скорость записи: 10 Мбайт/с (класс U1). Тип памяти: 2D NAND Flash.

Сохрани все моменты своей повседневной жизни

Сохраните память о всех важных моментах своей жизни, выбрав верную карту памяти для своей камеры. Отличаясь высокой емкостью и превосходной производительностью, карты памяти Transcend SDHC 300S прекрасно справятся с записью самых ценных фрагментов вашей жизни.

Созданы для экстремальных ситуаций

Для обеспечения максимальной производительности и стабильности работы, SD карты памяти Transcend прошли тесты в экстремальные условия. Отличаются такими качествами, как: термостойкость, водостойкость, ударопрочность, стойкость к рентгеновскому излучению и статическому электричеству.

Программное обеспечение RecoveRx

Эксклюзивная бесплатная программа Transcend RecoveRx для поиска и восстановления удаленных файлов, таких как цифровые фотографии, документы, аудио и видео.

Характеристики: