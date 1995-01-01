Карта памяти Transcend SDHC 16GB 300S UHS-I U1 (TS16GSDC300S) (уцененный)
Код товара : УТ-00073849
Артикул : TS16GSDC300S (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
890 ₽
Гарантия производителя 5 лет
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Описание
Карты памяти Transcend SDXC/SDHC 300S отличаются высокой производительностью и емкостью, и позволят полностью раскрыть потенциал цифровых фото- и видеокамер, поддерживающих стандарт UHS-I. Для карточки объемом 16 Гб максимальная скорость чтения составляет90 Мбайт/с, записи – 10 Мбайт/с, а минимальная непрерывная скорость записи: 10 Мбайт/с (класс U1). Тип памяти: 2D NAND Flash.
Сохрани все моменты своей повседневной жизни
Сохраните память о всех важных моментах своей жизни, выбрав верную карту памяти для своей камеры. Отличаясь высокой емкостью и превосходной производительностью, карты памяти Transcend SDHC 300S прекрасно справятся с записью самых ценных фрагментов вашей жизни.
Созданы для экстремальных ситуаций
Для обеспечения максимальной производительности и стабильности работы, SD карты памяти Transcend прошли тесты в экстремальные условия. Отличаются такими качествами, как: термостойкость, водостойкость, ударопрочность, стойкость к рентгеновскому излучению и статическому электричеству.
Программное обеспечение RecoveRx
Эксклюзивная бесплатная программа Transcend RecoveRx для поиска и восстановления удаленных файлов, таких как цифровые фотографии, документы, аудио и видео.
Характеристики:
- Размеры: 32 x 24 х 2.1 мм
- Вес: 2 г
- Емкость: 16 Гб
- Тип Flash памяти: память типа 2D (2D NAND Flash)
- Рабочая температура: от -25°C до 85°C
- Рабочее напряжение: 2.7 ~ 3.6 В
- Скорость чтения (макс.) 95 MБ/с
- Скорость записи (макс.) 10 MБ/с
- Минимальная гарантированная скорость записи: 10 МБ/с (класс 10 / U1 / V10)
- Кол-во циклов подключения/отключения 10 000
- Сертификат: CE / FCC / RCM / EAC / UKCA
- Гарантия: 5-летняя ограниченная гарантия