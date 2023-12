Светофильтр Schneider True Match Vari ND MKII - самый нейтральный, грандиозный и технически сложный фильтр переменной плотности. Несмотря на конструкцию с двойной оправой, этот светофильтр имеет тонкий профиль 5.9мм для предотвращения эффекта виньетирования и очень легкий вес. Оснащён удобным поворотным кольцом для точного контроля света от нейтральной плотности ND 0.45 до нейтральной плотности ND 3.45 (1.5 - 11.5 ступени), имеет чёткие отметки для выбора интенсивности и переднюю резьбу для крышки.