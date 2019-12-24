Объектив Schneider-Kreuznach 55mm LS f/2.8 XF 645 (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00039632
Артикул : б/у-Ф1 КС 2019-12-24/06
Причина уценки:
Без следов значительной эксплуатации.
110 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Объектив прошел проверку на работоспособность.
Отличное техническое и косметическое состояние.
В комплекте: объектив, бленда, крышка передняя и задняя
Гарантия 14 дней